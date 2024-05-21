21 мая 2024

Яхтсмен Елагин продолжил кругосветку после ремонта судна

© Служба новостей «URA.RU»
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До следующей точки Елагин будет плыть 1,5 - 2 месяца
До следующей точки Елагин будет плыть 1,5 - 2 месяца Фото:

Чемпион России по яхтенному спорту Виталий Елагин, с которым в марте 2024 года пропала связь, продолжил кругосветное путешествие после ремонта яхты «Дочь ветра» в Аргентине. Об этом сообщила девушка мужчины Юлия Морозова.

«Да, он отчалил из Аргентины, Мар-дель-Плата. Сейчас идет до Танжера — 1,5–2 месяца. Там официальный конец кругосветки, еще месяц — дорога домой», — рассказала Морозова РИА Новости. По ее словам, в Мар-дель-Плата Елагин начал ремонт сильно поврежденных парусов.

Ученик путешественника Алексей Чванов уточнил изданию, что сейчас ремонт яхты завершен на 90%. По его словам, остались мелкие проблемы с электрикой, которые не повлияют на ход судна.

Виталий Елагин перестал выходить на связь 19 марта у побережья Чили в Тихом океане, однако он сумел связаться с проходившим рядом судном и передать координаты, сообщает RT. Спасатели искали его около недели.

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Чемпион России по яхтенному спорту Виталий Елагин, с которым в марте 2024 года пропала связь, продолжил кругосветное путешествие после ремонта яхты «Дочь ветра» в Аргентине. Об этом сообщила девушка мужчины Юлия Морозова. «Да, он отчалил из Аргентины, Мар-дель-Плата. Сейчас идет до Танжера — 1,5–2 месяца. Там официальный конец кругосветки, еще месяц — дорога домой», — рассказала Морозова РИА Новости. По ее словам, в Мар-дель-Плата Елагин начал ремонт сильно поврежденных парусов. Ученик путешественника Алексей Чванов уточнил изданию, что сейчас ремонт яхты завершен на 90%. По его словам, остались мелкие проблемы с электрикой, которые не повлияют на ход судна. Виталий Елагин перестал выходить на связь 19 марта у побережья Чили в Тихом океане, однако он сумел связаться с проходившим рядом судном и передать координаты, сообщает RT. Спасатели искали его около недели.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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