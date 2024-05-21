Яхтсмен Елагин продолжил кругосветку после ремонта судна

Чемпион России по яхтенному спорту Виталий Елагин, с которым в марте 2024 года пропала связь, продолжил кругосветное путешествие после ремонта яхты «Дочь ветра» в Аргентине. Об этом сообщила девушка мужчины Юлия Морозова.
«Да, он отчалил из Аргентины, Мар-дель-Плата. Сейчас идет до Танжера — 1,5–2 месяца. Там официальный конец кругосветки, еще месяц — дорога домой», — рассказала Морозова РИА Новости. По ее словам, в Мар-дель-Плата Елагин начал ремонт сильно поврежденных парусов.
Ученик путешественника Алексей Чванов уточнил изданию, что сейчас ремонт яхты завершен на 90%. По его словам, остались мелкие проблемы с электрикой, которые не повлияют на ход судна.
Виталий Елагин перестал выходить на связь 19 марта у побережья Чили в Тихом океане, однако он сумел связаться с проходившим рядом судном и передать координаты, сообщает RT. Спасатели искали его около недели.
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