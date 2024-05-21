Садоводов обяжут использовать земельные участки в течение трех лет

22 мая 2024 в 04:38 Размер текста - 17 +

Поправки в отношении земельных участком вступят в силу с 1 марта 2025 года Фото: Илья Московец © URA.RU Владельцы земельных участков, в том числе садоводы и огородники, в течение трех лет будут обязаны их использовать по аналогии с участками сельхозназначения. Соответствующий законопроект одобрила правительственная комиссия. «Садоводы должны будут начать использовать земельные участки в течение трех лет. Правительство одобрило законопроект Росреестра, который установит признаки их неосвоения», — пишут «Ведомости». Закон направлен на повышение эффективности использования земель в стране. Изменения внесут в Земельный закон и закон о ведении садоводства и огородничества для личных нужд. Под освоением участка будут пониматься мероприятия по приведению его в пригодное состояние. Перечень мероприятий подготовят до 15 января 2025 года. Признаки неосвоения земель установит правительство. Если закон примут, то поправки вступят в силу с 1 марта 2025 года. Если разрешенный вид деятельности на участке не осуществляется, то это станет поводом для изъятия, пояснила зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖХК Светлана Разворотнева. Россиянам ранее напомнили, какие растения запрещено выращивать на приусадебном участке. К их числу относится ипомея трехцветная, мак снотворный, шалфей предсказателей и ряд других растений. За такие растения грозит крупные штраф или арест, рассказала председатель Союза садоводов Екатеринбурга Надежда Локтионова. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Владельцы земельных участков, в том числе садоводы и огородники, в течение трех лет будут обязаны их использовать по аналогии с участками сельхозназначения. Соответствующий законопроект одобрила правительственная комиссия. «Садоводы должны будут начать использовать земельные участки в течение трех лет. Правительство одобрило законопроект Росреестра, который установит признаки их неосвоения», — пишут «Ведомости». Закон направлен на повышение эффективности использования земель в стране. Изменения внесут в Земельный закон и закон о ведении садоводства и огородничества для личных нужд. Под освоением участка будут пониматься мероприятия по приведению его в пригодное состояние. Перечень мероприятий подготовят до 15 января 2025 года. Признаки неосвоения земель установит правительство. Если закон примут, то поправки вступят в силу с 1 марта 2025 года. Если разрешенный вид деятельности на участке не осуществляется, то это станет поводом для изъятия, пояснила зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖХК Светлана Разворотнева. Россиянам ранее напомнили, какие растения запрещено выращивать на приусадебном участке. К их числу относится ипомея трехцветная, мак снотворный, шалфей предсказателей и ряд других растений. За такие растения грозит крупные штраф или арест, рассказала председатель Союза садоводов Екатеринбурга Надежда Локтионова.