21 мая 2024

Минюст РФ разрешил носить леггинсы и халаты в воспитательных колониях

© Служба новостей «URA.RU»
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Новогодний праздник в женской исправительной колонии. Курган, женская колония
Изменения повлекут за собой «гуманизацию условий содержания» Фото:

В воспитательных колониях России разрешили носить легинсы, пижамы, домашние халаты, жакет с юбкой. Соответствующие изменения внесены в приказ Министерства юстиции, размещенный на портале правовой информации.

«В норме №4 вещевого довольствия осужденных, отбывающих наказание в воспитательных колониях, приложение №1 к приказу: пункт 2 изложить в следующей редакции: шапка зимняя,… костюм (жакет и брюки), <…> шорты, сорочка ночная и пижама, <…> колготки полушерстяные или легинсы, <…> халат домашний», — говорится в документе «О внесении изменений в приказ «Об утверждении норм вещевого довольствия осужденных к лишению свободы и лиц, содержащихся в следственных изоляторах».

Перечисленная одежда ранее не входила в вещевое довольствие осужденных. Так, шорты могли носить только мужчины. Как отмечал глава ведомства, изменения повлекут за собой «гуманизацию условий содержания».

Член Совета по правам человека, ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексей Мельников ранее подчеркивал, что заключенные часто просят заменить платок на зимнюю шапку. Внесение изменений в вещевое довольствие станет важным шагом, чтобы осужденным женщинам стало комфортнее в тюрьмах.

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В воспитательных колониях России разрешили носить легинсы, пижамы, домашние халаты, жакет с юбкой. Соответствующие изменения внесены в приказ Министерства юстиции, размещенный на портале правовой информации. «В норме №4 вещевого довольствия осужденных, отбывающих наказание в воспитательных колониях, приложение №1 к приказу: пункт 2 изложить в следующей редакции: шапка зимняя,… костюм (жакет и брюки), <…> шорты, сорочка ночная и пижама, <…> колготки полушерстяные или легинсы, <…> халат домашний», — говорится в документе «О внесении изменений в приказ «Об утверждении норм вещевого довольствия осужденных к лишению свободы и лиц, содержащихся в следственных изоляторах». Перечисленная одежда ранее не входила в вещевое довольствие осужденных. Так, шорты могли носить только мужчины. Как отмечал глава ведомства, изменения повлекут за собой «гуманизацию условий содержания». Член Совета по правам человека, ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексей Мельников ранее подчеркивал, что заключенные часто просят заменить платок на зимнюю шапку. Внесение изменений в вещевое довольствие станет важным шагом, чтобы осужденным женщинам стало комфортнее в тюрьмах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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