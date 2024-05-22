Высокопоставленный силовик выиграл квартиру в суде с СКР

22 мая 2024 в 05:51 Размер текста - 17 +

Экс-сотрудник СКР отсудил себе жилье у ведомства (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Генерал-майор юстиции Сергей Новиков, который до пенсии работал в Следственном комитете России, отсудил себе право на получение квартиры или выплаты на покупку жилья. Об этом говорится в документах Басманного суда Москвы. «Суд удовлетворил мой иск. Он обязал жилищную комиссию СКР восстановить меня в очереди на получение квартиры или единовременной социальной выплаты», — передает «Коммерсант» слова Новикова со ссылкой на решение суда. Новиков стоял в очереди на улучшение жилищных условий с 2009 года. О том, что его вычеркнули из очереди, генерал узнал случайно и сразу подал в суд, отмечает издание. Ранее Госдума РФ рассмотрела законопроект, позволяющий силовикам выбирать между получением единовременной выплаты или готовой квартиры. Помимо этого, пенсионеры МВД, отработавшие более 25 лет, смогут продолжать пользоваться служебными квартирами пока ожидают жилье. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Генерал-майор юстиции Сергей Новиков, который до пенсии работал в Следственном комитете России, отсудил себе право на получение квартиры или выплаты на покупку жилья. Об этом говорится в документах Басманного суда Москвы. «Суд удовлетворил мой иск. Он обязал жилищную комиссию СКР восстановить меня в очереди на получение квартиры или единовременной социальной выплаты», — передает «Коммерсант» слова Новикова со ссылкой на решение суда. Новиков стоял в очереди на улучшение жилищных условий с 2009 года. О том, что его вычеркнули из очереди, генерал узнал случайно и сразу подал в суд, отмечает издание. Ранее Госдума РФ рассмотрела законопроект, позволяющий силовикам выбирать между получением единовременной выплаты или готовой квартиры. Помимо этого, пенсионеры МВД, отработавшие более 25 лет, смогут продолжать пользоваться служебными квартирами пока ожидают жилье.