В Прикамье впервые за два года вырос прожиточный минимум

Прожиточный минимум в Пермском крае увеличился на 84 рубля — до 10182 рублей. Такие данные содержатся в майском постановлении регионального правительства № 361-п.
«Установить величину прожиточного минимума в среднем по Пермскому краю в расчете на душу населения в размере 10182 рубля», — сказано в документе. Для трудоспособного населения прожиточный минимум составил 10912 рублей (ранее — 10804), для пенсионеров — 8388 рублей (ранее — 8279), а для детей 10394 рубля (ранее — 10289).
Прожиточный минимум в Пермском крае не поднимался с лета 2017 года, когда единовременный рост по всем категориям составил почти 500 рублей. Величина регионального прожиточного минимума применяется для расчета заработных плат, пособий и других социальных выплат. Постановление вступает в силу в начале июня 2019 года.