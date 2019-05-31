Владельцу 29 квартир и 10 самолетов из думы Сургута грозит уголовка за невыплату зарплаты

Уголовное дело в отношении Барсова возбуждено по статье 145.1 ч.2 уголовного кодекса РФ Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Самый богатый депутат думы Сургута Евгений Барсов проходит подсудимым по уголовному делу о невыплате заработной платы сотрудникам своего бывшего предприятия. Эту информацию «URA.RU» подтвердили в пресс-службе сургутского городского суда.

«Уголовное дело рассматривается мировым судом, в нем фигурируют 33 потерпевших и 12 свидетелей. 31 мая состоялось очередное судебное заседание», — прокомментировали в суде. Адвокат Барсова Константин Бикташев в беседе с корреспондентом «URA.RU» заявил, что причиной возбуждения уголовного дела стала задержка выплаты заработной платы сотрудникам компании «Сургутстройтрест» в размере двух миллионов рублей в период, когда депутат являлся ее владельцем. «Еще до возбуждения уголовного дела, задолженность перед работниками была полностью погашена. Сейчас ни у кого из потерпевших нет претензий к моему клиенту. Мы рассчитываем, что суд выяснит все обстоятельства дела и примет справедливое решение», — заявил Бикташев.

Согласно опубликованной декларации, как ранее писало «URA.RU», у Барсова за 2018 год в собственности также есть девять земельных участков, жилой дом, автостоянка, пять нежилых помещений и даже газопровод. В думе Сургута он является единственным оппозиционером и представляет партию ЛДПР. Свой материальный достаток депутат объяснял продажей акций предприятия и успешной работой в бизнесе.