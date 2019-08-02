Структуру, отвечающую за саммиты ШОС и БРИКС в Челябинске, «накачивают» деньгами

Отвечать за использование средств будет Виталий Передерий Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Челябинск готовится принять саммиты ШОС и БРИКС

Агентство международного сотрудничества Челябинской области (АГМЕС) получило почти 80-миллионный транш из регионального бюджета на собственные нужды и для будущих саммитов ШОС и БРИКС. Соответствующий документ появился на портале правовой информации.

«В том числе 37 360,10 тыс. рублей для финансового обеспечения уставной деятельности агентства; 42 207,00 тыс. рублей — на реализацию подготовки мероприятий по подготовке саммитов ШОС и БРИКС», — говорится в постановлении, подписанном врио губернатора Алексеем Текслером.

«План сейчас согласовывается. Пока я не могу называть конкретные мероприятия, которые будут профинансированы из этих средств», — заявил «URA.RU» глава АГМЕС Виталий Передерий.

Агентство международного сотрудничества — автономная некоммерческая организация, подконтрольная правительству области. Передерий руководит им с конца июля, сохранив также пост главы хозяйственного партнерства «Конгресс-холл», занимающегося строительством общественно-делового центра на реке Миасс. Объект, известный также как конгресс-холл «Крылья», должен был стать главной площадкой проведения саммитов. Однако еще до переноса части их мероприятий в Санкт-Петербург стало ясно, что строители не успели бы закончить 18-миллиардный объект в нужные сроки.

Ранее премьер Дмитрий Медведев выделил на саммиты из бюджета РФ 4,4 млрд рублей. Из них в 2019 году предстоит потратить до 787,3 млн рублей, а в 2020 году — до 3 млрд 613 млн рублей. Основным исполнителем станет фонд «Росконгресс».