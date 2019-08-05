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ФСБ и прокуратура проверили готовность Челябинска к саммитам ШОС и БРИКС

© Служба новостей «URA.RU»
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В этот раз силовики побывали на челябинских вокзалахФото: Владимир Андреев © URA.RU
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Челябинск готовится принять саммиты ШОС и БРИКС

Силовики проверили безопасность транспортной инфраструктуры Челябинска в преддверии саммитов ШОС и БРИКС. Выездная проверка состоялась накануне прошедших выходных, сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.

«В мероприятии участвовали также руководители Южно-Уральской железной дороги (ЮУЖД) и АО „Челябинское авиапредприятие“, сотрудники окружных управлений на транспорте МВД и государственного авиационного надзора, а также регионального УФСБ. Были выработаны конкретные меры по обеспечению антитеррористической защиты объектов транспортного комплекса», — пояснили «URA.RU» в пресс-службе надзорного ведомства.

Ранее силовики заявили, что проверка строящихся объектов саммитов выявила их недостаточную антитеррористическую защищенность и несоответствие требованиям к физической укрепленности.

Изначально проведение саммитов ШОС и БРИКС летом 2020 года планировалось только в Челябинске. Но в ходе визита президента РФ Владимира Путина в Магнитогорск выяснилось, что мероприятия с участием глав государства будут перенесены в Санкт-Петербург. Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер уже направил в Москву список мероприятий, которые готов принять Челябинск.

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