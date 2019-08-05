ФСБ и прокуратура проверили готовность Челябинска к саммитам ШОС и БРИКС

Силовики проверили безопасность транспортной инфраструктуры Челябинска в преддверии саммитов ШОС и БРИКС. Выездная проверка состоялась накануне прошедших выходных, сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.
«В мероприятии участвовали также руководители Южно-Уральской железной дороги (ЮУЖД) и АО „Челябинское авиапредприятие“, сотрудники окружных управлений на транспорте МВД и государственного авиационного надзора, а также регионального УФСБ. Были выработаны конкретные меры по обеспечению антитеррористической защиты объектов транспортного комплекса», — пояснили «URA.RU» в пресс-службе надзорного ведомства.
Ранее силовики заявили, что проверка строящихся объектов саммитов выявила их недостаточную антитеррористическую защищенность и несоответствие требованиям к физической укрепленности.
Изначально проведение саммитов ШОС и БРИКС летом 2020 года планировалось только в Челябинске. Но в ходе визита президента РФ Владимира Путина в Магнитогорск выяснилось, что мероприятия с участием глав государства будут перенесены в Санкт-Петербург. Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер уже направил в Москву список мероприятий, которые готов принять Челябинск.