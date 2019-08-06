После жалобы православных граффити с крестом в Екатеринбурге проверят на экстремизм

Жалобу на граффити попросили рассмотреть в центре «Э» Фото: Алексей Вахрушев © URA.RU

новость из сюжета Граффити-скандал в Екатеринбурге

Граффити художника Покраса Лампаса на площади Первой пятилетки в Екатеринбурге должны дать оценку в Центре по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Свердловской области. Соответствующее письмо из областной прокуратуры получила православная общественница Оксана Иванова, которая направляла в ведомство жалобу на арт-объект в виде креста.

«Доводы заявителя заслуживают внимания и подлежат тщательной проверке. О результатах проверки уведомьте заявителя в установленный законом срок», — говорится в письме начальнику областного Центра «Э» Ивану Рассадникову из прокуратуры Свердловской области. Такое же письмо для ознакомления направили Ивановой, рассказала она «URA.RU». В намерении Покраса Лампаса восстановить граффити, которое было частично испорчено коммунальщиками, Иванова увидела признаки «умышленного публичного осквернения предметов религиозного почитания, знаков или эмблем мировоззренческой символики и атрибутики» (часть 2 ст. 5.26 КоАП РФ).

В июле коммунальщики едва не закатали в асфальт фрагмент «Супрематического креста», выполненного Покрасом Лампасом в рамках фестиваля уличного искусства «Стенограффия». Художник пообещал приехать в Екатеринбург, чтобы восстановить масштабный арт-объект. Иванова, представляющая Музей святости, раскритиковала работу, так как «попирать ногами крест, хоть и в виде граффити, верующим очень смутительно». Позже стало известно, что в комиссию по согласованию фестиваля решили включить представителя епархии.