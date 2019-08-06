Парень, устроивший смертельное ДТП в центре Екатеринбурга, прячется от СИЗО

Васильев боится мести со стороны друзей погибших Фото: Любовь Шадыева

Водитель автомобиля KIA, 23-летний Владимир Васильев, который устроил смертельное ДТП в центре Екатеринбурга, может симулировать плохое состояние, сообщил источник «URA.RU». Сейчас он находится в ГКБ № 24, хотя мог бы содержаться в СИЗО, уточнил он.

«Васильев получил не настолько серьезные повреждения — у него черепно-мозговая травма. И хотя по отделению он ездит в кресле, на самом деле он может ходить. Просто очень боится попасть в СИЗО. Возможно, поэтому немного сгущает краски, говоря о своем состоянии. В итоге он будет находиться в больнице не меньше двух недель, пока придет в себя. Боится и его пассажир Березкин. Но тот действительно получил серьезные травмы, ему придется долго лечиться», — рассказал инсайдер в ГКБ № 24. Медик считает, что и Васильев, и Березкин в момент ДТП находились под действием наркотиков, так как не чувствовали боли. Результаты экспертизы еще не готовы.

Ранее «URA.RU» писало, что в ночь на воскресенье Васильев выпивал в квартире своего приятеля, 23-летнего Глеба Березкина на улице 40-летия Комсомола, где собралась компания из семи человек. Рано утром они забрали ключи от автомобиля Kia у одного из собутыльников и угнали его машину. Васильев сел за руль.

Он доехал до перекрестка улиц Малышева и Московской, где протаранил несколько машин. При ударе в «Ладе», которая выполняла заказ агрегатора такси Uber, погибли 25-летний таксист Александр Трушков и его 28-летний пассажир Виталий Никифоров. Получил травмы и водитель впереди стоявшей Toyota. Позже появилась видеозапись, на которой очевидец общается с виновниками аварии: водитель KIA Rio и его пассажир находятся в неадекватном состоянии и не понимают, что погубили людей. При обыске в квартире Березкина полицейские нашли много бутылок из-под алкоголя и россыпи таблеток. В отношении Васильева возбуждено уголовное дело, ему грозит 7 лет колонии.