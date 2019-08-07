06 августа 2019

ГИБДД научилась дистанционно проверять наличие ОСАГО

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Нижневартовск, безопасный город, наблюдение, камеры
Госавтоинспекция ищет автовладельцев без страховки при помощи дорожных камерФото: Александр Кулаковский © URA.RU

ГИБДД, московский Центр организации дорожного движения и Российский союз автостраховщиков запустили в столице систему автоматической проверки наличия полиса ОСАГО. Технология работает при помощи дорожных камер.

«Тестирование перед запуском проекта шло несколько месяцев, в результате в Московском регионе было выявлено 730 тыс. нарушителей без ОСАГО», — приводит «Коммерсант» слова президента РСА Игоря Юргена. Пока вместо штрафов Госавтоинспекция намерена направлять водителям письма с рекомендацией оформить страховку. В ближайшие дни такие послания получат более пяти тысяч автовладельцев.

Новая система, как предполагается, после проведения пилота в Москве заработает и в других городах, в частности в Казани и Санкт-Петербурге, а после будет распространена на всю Россию.

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