ГИБДД научилась дистанционно проверять наличие ОСАГО

ГИБДД, московский Центр организации дорожного движения и Российский союз автостраховщиков запустили в столице систему автоматической проверки наличия полиса ОСАГО. Технология работает при помощи дорожных камер.
«Тестирование перед запуском проекта шло несколько месяцев, в результате в Московском регионе было выявлено 730 тыс. нарушителей без ОСАГО», — приводит «
Новая система, как предполагается, после проведения пилота в Москве заработает и в других городах, в частности в Казани и Санкт-Петербурге, а после будет распространена на всю Россию.