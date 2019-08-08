Губернатор Комарова проверила, как власти спасают отдаленный район от авиаблокады

Губернатор ХМАО Наталья Комарова проверила ход ремонтных работ в аэропорту Березовского района, где идет реконструкция взлетно-посадочной полосы, которая находится в критическом состоянии. О встрече главы региона с работниками аэропорта «URA.RU» сообщили в департаменте внешних и общественных связей Югры.
До 1 октября в аэропорту должна завершиться замена двух тысяч металлических плит на железобетонные аналоги. Деньги на эти работы были выделены весной из резервного фонда окружного бюджета, чтобы обеспечить безопасность полетов. «Очень важно, чтобы аэропорт был загружен, — отметила в ходе встречи с работниками аэропорта губернатор. — В мире нет ни одного региона, который бы имел такое количество аэропортов, как в Югре — восемь, три из которых международные, и еще вертолетные площадки». Также глава региона призвала общественность активно участвовать в будущей приемке работ.
Ранее «URA.RU» сообщало о начале ремонтных работ в аэропорту Березово. Муниципалитет считается одной из самых депрессивных территорий округа. Особые трудности создает отдаленность района: авиационный транспорт является практически единственным способом передвижения жителей между населенными пунктами весной и осенью.