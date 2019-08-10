Немецкий спортсмен установил мировой рекорд в Перми

Канатоходец начал свой путь от пермского Театра-Театра Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Немецкий канатоходец Фриди Куни установил в Перми мировой рекорд. Корреспондент «URA.RU» с места событий сообщает, что слэклайнер прошел 955 метров по натянутому канату в городских условиях, такое расстояние не преодолевал еще ни один спртсмен-канатоходец в мире.

«Он стартовал в 19:45 по пермскому времени от Театра-Театра и через всю городскую эспланаду по натянутому тросу дошел до здания Законодательного собрания», — сообщает корреспондент «URA.RU». Отмечается, что канатоходец преодолел свой путь по тросу, который натягивали между зданиями при помощи трех семидесятитонных кранов. На их стрелах Фриди отдыхал во время пути.

За перемещением слэклайнера наблюдало несколько тысяч пермяков и гостей города. В этот день в Перми проходит фестиваль уличных театров, а проход Куни стал его частью.

Фриди Куни считается одним из самых выдающихся слэклайнеров мира. Так называют спортсменов, ходящих по специальной нейлоновой или полиэстеровой стропе, которая натягивается между двумя точками. Один из своих рекордов Куни поставил в сентябре 2017 года, когда без страховки прошёл 110-метровый отрезок в ущелье Вердон на юге Франции на высоте приблизительно 200 метров.