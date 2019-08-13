Четыре челябинских муниципалитета объединяют, чтобы закончить «войну чиновников»

Алексей Текслер согласился с Натальей Лощининой, что объединение назрело Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

После визита врио челябинского губернатора Алексея Текслера в Коркино местные власти запустили процедуру объединения четырех ныне самостоятельных муниципалитетов в муниципальный округ. Об этом сообщили «URA.RU» в администрации Коркинского района.

«Вопрос об объединении прошел слушания в комиссиях 9 августа, 15-го его предполагается утвердить на заседании районного собрания депутатов, после чего решение отправят на утверждение народным избранникам поселков Первомайского, Розы, Коркинского городского поселения и объявят публичные слушания», — пояснила корреспонденту агентства глава муниципального района Наталья Лощинина.

Если все пройдет удачно, после всех положенных процедур местные власти обратятся к губернатору и Заксобранию области с просьбой внести изменения в административное деление и законодательство региона. Регистрация нового муниципалитета, выборы главы администрации и представительного органа завершатся до конца 2020 года.

О возможности объединения четырех самостоятельных территорий в муниципальный округ врио губернатора заявил 8 августа. Предложение поступило ему от местной Общественной палаты, и глава региона обещал поддержать его, если той же точки зрения придерживается большинство жителей. Сегодня на месте единого когда-то города Коркино существуют муниципальный район, городское поселение и два поселка — каждый с собственным депутатским корпусом и администрацией. Их противостояние годами служит генератором конфликтов.