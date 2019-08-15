В Microsoft объяснили, зачем прослушивают разговоры пользователей

Microsoft собирает голосовые данные пользователей, чтобы совершенствовать сервис. Об этом сообщили в компании после того, как стало известно, что производитель программного обеспечения собирал записи общения пользователей с переводчиком Skype Translator и голосовым помощником Cortana.
«Microsoft всегда запрашивает разрешение, прежде чем начать сбор или использование данных», — цитирует РБК письмо компании. Также в Microsoft пояснили, что они привлекают для работы сторонних подрядчиков, при этом компания заключает соглашения о неразглашении информации о пользователях. Производитель ПО обновил положение о конфиденциальности в своих продуктах, чтобы пользователи знали о прослушке.
15 августа стало известно, что сторонние сервисы Microsoft вели слежку за пользователями, которые общались с голосовым ассистентом, передает агентство Nation News. В обработке данных задействовали автоматизированные и ручные методы обработки, уточняет