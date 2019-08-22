Пермячка требует миллионы у врачей за то, что стала инвалидом после родов

Жительница Перми обвиняет местных медиков в своей инвалидности Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жительница Перми Екатерина Москалева, ставшая инвалидом после родов, хочет через суд взыскать с местных медиков 3 миллиона рублей в качестве компенсации. Об этом сама женщина рассказала журналистам.

«Я считаю свои требования вполне адекватными, за свои страдания я хочу получить достойную компенсацию», — сообщила пермячка изданию 59.ru.

Москалева в 2016 году рожала своего первого ребенка в Пермской городской клинической больнице № 3, где ей делали кесарево. После этого она перестала нормально ходить и говорить. Женщина считает, что в этом виноваты врачи, которые допустили ошибку во время манипуляции. Москалева жаловалась на действия врачей в минздрав Прикамья и региональную полицию, однако возбуждения уголовного дела и наказания для медработников ей добиться не удалось.

Суд первой инстанции отказался встать на сторону женщины и по вопросу о компенсации, которую она требовала от больницы. По решению служителей Фемиды, медучреждение заплатит лишь 135 тысяч рублей. Жительница Перми и ее адвокаты намерены обжаловать это решение в вышестоящей инстанции.