The Guardian: Россия стала причиной ссоры Трампа с лидерами G7

Дональд Трамп настаивал на возвращении к формату G8, против чего выступило большинство лидеров «Большой семерки» Фото: depositphotos.com

Президент США Дональд Трамп не принял аргументы лидеров стран — членов «Большой семерки», которые выступили против возвращения России в международный клуб. Как сообщает издание The Guardian со ссылкой на источники в дипломатических кругах, это стало причиной конфликта.

По информации источников, Трамп настаивал на возобновлении участия России, так как оно необходимо при обсуждении вопросов по Сирии, Ирану и КНДР, однако четыре страны из семи членов G7 выступили против. «Лидеры Франции, Великобритании, Германии и Канады, а также глава Евросовета Дональд Туск заявили о недопустимости возвращения России в группу, — сообщает телеканал 360. — В этот момент обстановка начала накаляться».

Противники сотрудничества с Москвой высказались за то, чтобы G7 оставалась «сообществом либеральных демократий», в связи с чем Трампу указали на невозможность возобновления членства России, которая этой позиции не соответствует.

Из всех участников G7 американского лидера поддержал лишь итальянский премьер Джузеппе Конте. Премьер-министр Японии Синдзо Абе предпочел воздержаться.

Ранее сообщалось, что лидеры G7 тайно обсудили вопрос возвращения России к формату «Большой восьмерки». Членство России в клубе было приостановлено в 2014 году после присоединения Крыма — западные демократии встали на сторону Украины, которая объявила полуостров «оккупированной территорией».