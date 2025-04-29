Два человека погибли от удара дрона в Белгородской области

Два человека погибли в Белгородской области при обстреле со стороны Вооруженных сил Украины. Беспилотник атаковал ехавший по дороге автомобиль, в котором находились пятеро мужчин. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«На участке автодороги Грайворон — Илек-Пеньковка дрон ударил по движущемуся автомобилю, в котором находились пятеро мужчин», — пишет Гладков в своем telegram-канале. Два человека погибли на месте. Трое ранены, у них закрытые черепно-мозговые травмы и осколочные ранения. Бригады скорой помощи везут их в горбольницу №2 Белгорода. Пострадавшие находятся в состоянии средней степени тяжести, уточнил Гладков.
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