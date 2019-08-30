Сотрудник челябинского лесничества найден мертвым

Уральский лесничий найден мертвым у себя дома Фото: Александр Елизаров © URA.RU

В Верхнем Уфалее найден мертвым в своем доме с огнестрельным ранением 51-летний лесничий ЧОБУ «Уфалейское лесничество» Валерий Снедков. Силовики проводят проверку. По данным источника «URA.RU», рассматриваются версии суицида и несчастного случая.

Известно, что Снедков готовился к открытию охотничьего сезона, стартующего в ночь на субботу. В момент смерти он был дома один.

Руководитель ЧОБУ «Уфалейское лесничество» Дмитрий Хлопов заверил, что на работе у Снедкова все было хорошо. «Он 17 лет работает в лесном хозяйстве, в 2015 году награжден ведомственной грамотой. На должности лесничего работал более четырех лет. Характеризовался только с положительной стороны. Он был настоящим профессионалом и хорошим человеком. Мы все соболезнуем его семье», — отметил собеседник.

В пресс-службе следственного управления СКР по региону сообщили, что по данному акту проводится проверка.