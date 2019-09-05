Предложение Германа Грефа об отмене экзаменов вызвало неоднозначную реакцию Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Предложение главы Сбербанка Германа Грефа об отмене экзаменов невозможно реализовать. Такое мнение «URA.RU» высказал первый зампред думского комитета по образованию Олег Смолин. По его словам, речь идет об «очень гуманистическом предложении».

«Надо признать, что сегодня тяга детей к знаниям падает, поэтому они вряд ли будут учиться без внешнего стимула. Если отменить систему оценивания в школе, то тогда придется вернуть экзамены при приеме в вузы. Получается, что один кнут мы заменяем другим», — сказал Смолин. Он подчеркнул, что предложение главы Сбербанка «слишком красиво, чтобы быть реальностью».

Ранее Герман Греф высказался против системы оценивания знаний и заявил, что хотел бы «убить экзамены». «Я ненавижу процесс оценивания, я ненавижу экзамены», — сказал Греф.

По словам банкира, существующий процесс обучения «убивает всяческое желание учиться». Он также отметил, что из школы люди выпускаются «с инвалидностью», потому как привыкают к подобной системе и ожидают, что их «всю жизнь будут оценивать».