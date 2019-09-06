Губернатору Комаровой показали новый бренд поселка, который рассчитывает на инвестиции

Опыт брендирования уже готовы перенять и другие территории Югры Фото: Алексей Андронов © URA.RU

Губернатор Югры Наталья Комарова 6 сентября работает в Нефтеюганском районе. В плане — визит в Салым и Пойковский. В этих населенных пунктах Комарова встретится с жителями и проверит ход реализации национальных проектов. Кроме того, губернатор примет участие и в других мероприятиях, рассказали «URA.RU» в департаменте общественных и внешних связей ХМАО.

«В Салыме губернатору Комаровой показали новый бренд поселка. Это первая подобная практика, которая объединила не только внутреннее и внешнее исследование территории, создание фирменного знака, логотипа и слогана по принципу конструктора, но и комплексную программу развития и оценки эффективности брендирования», — добавили в депсвязей.

Презентацию бренда для главы региона провели в «Солнечном сквере» Салыма. Это проект по благоустройству, реализованный в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», включающий в себя зону отдыха, сухой фонтан, детскую площадку, беговую и велодорожки с резиновым покрытием, а также скейт-парк. Рассказывая о бренде Салыма, специалисты объяснили, что новый имидж поселения поможет привлечь в поселок инвестиции, а у местных жителей теперь появился слоган: «Сотворять, созерцать, созидать».

Губернатор Югры продолжает серию поездок по региону, начатую в июле. В конце недели у губернатора запланирована поездка в Анапу для встречи с участниками культурно-образовательной смены «Таланты Арктики. Дети», организованной по инициативе Федерального агентства по делам национальностей. 8 сентября на черноморском курорте пройдет День Ханты-Мансийского автономного округа — Югры.