В Перми «КамАЗ» провалился под асфальт

Причиной обрушения мог стать некачественный асфальт или утечка водопровода
В Перми на улице Тургенева под «КамАЗом» провалился асфальт. Инцидент произошел 7 сентября.
«Заднее колесо „КамАЗа“ провалилось в асфальт, автомобиль не мог сдвинуться с места», — сообщает «АиФ-Прикамье». Как утверждают очевидцы, машину пришлось доставать краном, из-за чего часть квартала была перекрыта.
Как считает издание, инцидент с «КамАЗом» мог произойти по двум причинам. Обрушение дорожного полотна связано с утечкой водопровода или некачественным асфальтом.