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В Перми «КамАЗ» провалился под асфальт

© Служба новостей «URA.RU»
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Причиной обрушения мог стать некачественный асфальт или утечка водопроводаФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Перми на улице Тургенева под «КамАЗом» провалился асфальт. Инцидент произошел 7 сентября.

«Заднее колесо „КамАЗа“ провалилось в асфальт, автомобиль не мог сдвинуться с места», — сообщает «АиФ-Прикамье». Как утверждают очевидцы, машину пришлось доставать краном, из-за чего часть квартала была перекрыта.

Как считает издание, инцидент с «КамАЗом» мог произойти по двум причинам. Обрушение дорожного полотна связано с утечкой водопровода или некачественным асфальтом.

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© Служба новостей «URA.RU»
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