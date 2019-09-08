Дмитрий Фролов пришел на участок в приподнятом настроении Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Единый день голосования 8 сентября 2019 года в России

В Кургане на избирательные участки пришли голосовать спикер областной думы Дмитрий Фролов, депутат Госдумы Александр Ильтяков, глава города Андрей Потапов. Все они были в приподнятом настроении и много шутили.

Дмитрий Фролов рассказал журналистам историю со счастливым концом про заблудившуюся в пригороде Кургана пожилую женщину, которая ушла за грибами и спустя сутки вышла из леса. В целом спикер отметил, что настроение у него в день голосования приподнятое: «Настроение приподнятое, природа радует».

Андрей Потапов напомнил о важности проекта «Инициативный бюджет» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Андрей Потапов пришел на участок вместе с супругой. Между собой они много шутили и смеялись, однако ход голосования градоначальник прокомментировал серьезно: «Голосование за „Инициативный бюджет“ — это особенно важно, потому что каждый горожанин имеет право выбрать те территории, которые будут отремонтированы в 2020 году».

После голосования Александр Ильтяков начал общение с прессой с анекдота про таксиста: «К водителю садится пассажир и слышит: «Не говорите мне, что делать, и я не буду говорить, куда вам идти». Однако дальше депутат стал серьезней и заговорил о перспективах региона. «Можно ли изменить Курганскую область? Я вам на 100% говорю: да!» — эмоционально рассказал он о своих ожиданиях.

Александр Ильтяков рассказал анекдот Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Зауралье 8 сентября проходит более 300 избирательных кампаний. Жителям Кургана предстоит избрать губернатора и новый состав думы областного центра.