Суд арестовал личный VIP-самолет брата бывшего сенатора от Ямала

Самолет Алексея Ананьева Bombardier Challenger 650 вновь оказался под арестом Фото: Владимир Жабриков

Арбитражный суд Москвы во второй раз принял решение о наложении ареста на личный самолет бывшего совладельца Промсвязьбанка (ПСБ) Алексея Ананьева, который является братом и бизнес-партнером экс-сенатора от ЯНАО Дмитрия Ананьева.

«Суд принял решение наложить арест на самолет Bombardier Challenger 650», — говорится в картотеке арбитражных дел. Кроме того, как пишет « Коммерсант », под арестом также оказались принадлежащие Дмитрию Ананьеву 33% акций в компании ООО «ПСБ-МЕНЕДЖМЕНТ» и деньги на банковских счетах. Также были запрещены все сделки с российской недвижимостью и четырьмя автомобилями бизнесмена.

Имущество братьев Ананьевых было арестовано в мае этого года. В сумму входили доли в уставном капитале в нескольких компаниях, коллекция картин, самолет Bombardier Challenger 650, банковские счета, земельные участки, квартиры и здания в Москве, а также четыре люксовых автомобиля. Десять бывших топ-менеджеров «Промсвязьбанка» временно лишились права распоряжаться имуществом, оцененным примерно в сумму от 2,4 до 152 млрд рублей. Впоследствии арест с самолета Алексея Ананьева был снят (после чего его даже попытались выставить на продажу), однако Промсвязьбанк сумел добиться пересмотра этого решения.