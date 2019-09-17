В России появились мухобойки с лицами Собчак и ее нового мужа. ФОТО

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Пресс-конференция Ксении Собчак в ТАСС. Москва, собчак ксения, портрет
Ксения Собчак вышла замуж 13 сентябряФото: Владимир Андреев © URA.RU

Красноярский художник Василий Слонов сделал мухобойки с лицами телеведущей Ксении Собчак и ее нового мужа с режиссера Константина Богомолова. Фотографии работ опубликованы на странице художника в Facebook.

«Последние мухи осени умрут под натиском этой удушающей брачной любви!» — подписал снимки Слонов. Мухобойки украшены голубым и розовым бантиками, а также красными сердечками.

Свадьба Собчак и Богомолова прошла 13 сентября в Москве. К Грибоедовскому ЗАГСу пара приехала на катафалке с надписью «Пока смерть не разлучит нас», передает агентство Nation News. В качестве подарка телеведущая подарила мужу эротический танец под песню Ирины Аллегровой «Войди в меня». После этого выступления родители Богомолова покинули торжество, сообщает телеканал 360. Ранее стало известно, что после развода с актером Максимом Виторганом Собчак была не замужем 41 день.

Василий Слонов, Facebook
Василий Слонов, Facebook

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