Красноярский художник Василий Слонов сделал мухобойки с лицами телеведущей Ксении Собчак и ее нового мужа с режиссера Константина Богомолова. Фотографии работ опубликованы на странице художника в Facebook.
«Последние мухи осени умрут под натиском этой удушающей брачной любви!» — подписал снимки Слонов. Мухобойки украшены голубым и розовым бантиками, а также красными сердечками.
Свадьба Собчак и Богомолова прошла 13 сентября в Москве. К Грибоедовскому ЗАГСу пара приехала на катафалке с надписью «Пока смерть не разлучит нас», передает агентство Nation News. В качестве подарка телеведущая подарила мужу эротический танец под песню Ирины Аллегровой «Войди в меня». После этого выступления родители Богомолова покинули торжество, сообщает телеканал 360. Ранее стало известно, что после развода с актером Максимом Виторганом Собчак была не замужем 41 день.