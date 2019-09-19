Опубликована переписка полицейского через час после расстрела двух коллег

Старший прапорщик УВД на метрополитене Алексей Смирнов переписывался с гражданской женой после того, как открыл стрельбу по коллегам в метро. Скриншот разговора полицейского с супругой опубликовал telegram-канал Baza.
На скриншоте видно, что Смирнову первой написала жена. Она спросила, все ли у него в порядке, а после написала, что любит. На что полицейский ответил: «Меня пытались подставить, одного убил, другого ранил — сотрудники ОСБ». Затем женщина уточнила, что она может сделать сейчас и получила от Смирнова ответ: «Ничего». После она попросила гражданского мужа больше не делать глупостей и сказала, что уже нашла адвоката. Ответа она так и не дождалась.
Смирнов расстрелял полицейских 18 сентября около 17:40 вечера, информация о преступлении стала известна около 19:00. Переписка между супругами началась в 19:44 и закончилась в 22:49.
Смирнов начал стрелять в полицейских после того, как те попытались его задержать по подозрению в получении взятки, сообщает «Национальная служба новостей». В результате стрельбы один сотрудник полиции скончался, другой оказался тяжело ранен, передает RT. «URA.RU» удалось выяснить, что произошедшее, по неподтвержденной информации, могло быть следствием неудачной провокации.