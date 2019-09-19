В Минтруда назвали условия для перехода на четырехдневку

Главные условия перехода на четырехдневную рабочую неделю для предприятий — сохранение прежнего уровня зарплат и продолжительности рабочих смен. Об этом заявил директор департамента условий и охраны труда Минтруда Валерий Корж.
«[Нужно] чтобы работники не потеряли в зарплате, <…> чтобы не увеличилась продолжительность рабочей смены при сокращении количества рабочих дней, ну и чтобы у нас не росли некие издержки работодателей», — приводит слова Коржа ТАСС. Чиновник отметил, что увеличение количества смен приведет к утомляемости людей и ухудшению здоровья.
По словам Коржа, несколько предприятий уже изъявили желание участвовать в апробации реформы. Среди них — компании энергетической отрасли и индустриального сектора. «Есть разные сферы деятельности: с непрерывным циклом, с лимитированным рабочим днем», — сказал представитель Минтруда.
Как писало «URA.RU», реформа по сокращению рабочей недели, сроки которой пока неизвестны, скорее всего, не коснется представителей нескольких отраслей. По мнению проректора Академии труда и социальных отношений Александра Сафонова, это добывающая промышленность, а также образование и здравоохранение.
Однако в областях, где люди занимаются интеллектуальным трудом, переход на четырехдневку может произойти быстрее всего. Это журналисты, дизайнеры и программисты, уточняет агентство Nation News.