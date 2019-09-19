Названы профессии, которые никогда не переведут на четырехдневку

Профессии, представленные в добывающей отрасли, здравоохранении, образовании и системе государственного управления, не перейдут к четырехдневной рабочей неделе. Об этом в разговоре с «URA.RU» заявил проектор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов.
«Что точно невозможно перевести на четырехдневную неделю — все добывающие отрасли. Не будут же, к примеру, вышку останавливать нефтяную. В здравоохранении рабочий цикл зависит не столько от работника, сколько от нашей с вами потребности. Та же самая ситуация в образовании», — отметил эксперт.
По его словам, если школы перейдут на четыре рабочих дня, существенно увеличится нагрузка на детей. Также в список профессий, которых, скорее всего, не коснется реформа, входят службы, обеспечивающие государственную систему управления (например, МЧС), и компании, конкурирующие на мировом рынке, уверен Сафонов.
В июне премьер-министр Дмитрий Медведев допустил переход России на четырехдневную рабочую неделю, напоминает «Национальная служба новостей». Ранее эксперты предположили, что реформа, сроки которой пока неизвестны, может коснуться программистов, журналистов, дизайнеров и рабочих автоматизированных производств.