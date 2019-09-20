Волки запугали жителей пермского поселка

По словам охотников, добыча зверя — очень сложный процесс Фото: pixabay.com

В поселке Усть-Черная (Пермский край) волки запугали местных жителей. Дикие животные уже украли несколько собак. Об этом пермяки рассказали в социальных сетях.

«В третьем часу ночи волки сняли с цепи пса на улице Новая. Где наши охотоведы? Волк совсем потерял страх, что не боится света. Как ходить пекарям на работу?» — написала Наталья Павлова. «У нас собаку со двора тоже в третьем часу 16 сентября ночи утащил. Очень страшно», — делится своей историей Елена Радостева.

Председатель краевой федерации охотников и рыболовов Владимир Сенин рассказал «URA.RU», что охота на волка — очень затратное мероприятие. «Охотник должен быть очень профессиональным и практически жить в лесу — найти логово волка, уметь вабить (приглашать, призывать) не так-то просто. У нас есть бригады волчатников, которые этим занимаются. Я сам 63 года держу ружье, и за это время у меня всего было два случая, когда я случайно наткнулся на волка», — сказал Сенин.

Вопрос поощрения охотников за добычу волков обсуждался в краевом парламенте в июне. Министр природных ресурсов Пермского края Дмитрий Килейко сообщил, что на отстрел хищников в бюджете заложено два миллиона рублей. Со следующего года за каждого взрослого волка охотникам будут платить по 10 тысяч рублей. Лимит на отстрел животных не установлен. По словам Килейко, сейчас в регионе насчитывается порядка 520 особей.