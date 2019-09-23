В итогах расследования убийства Михаила Круга нашли нестыковки

Официальная позиция Следственного комитета РФ по убийству певца Михаила Круга имеет множество нестыковок, которым следователи не дают объяснений. С таким мнением выступил конфликтолог, писатель Михаил Орский, комментируя для «URA.RU» раскрытие убийства шансонье.
Эксперт указал на то, что в ходе следствия киллер банды «Тверские волки» Александр Агеев, которого долгое время считали причастным к преступлению, вел себя неестественно. «У него какие-то заученные фразы, будто по шаблону отвечает — не своим языком, как если бы его, скажем, полицейские обучили. Мол, скажешь так-то, там налево висит картина, направо — коридор в туалет и так далее. То есть человеку дали какие-то детали», — заметил Орский.
Также, по словам конфликтолога, недоумение вызывают цели, которые, по данным СК, якобы преследовали нападавшие. Например, удивительно то, что не испытывавшая финансовых трудностей группировка решила заработать с помощью Круга. «Что они, от бедности, что ли, его грабить полезли? Более того, нельзя по месту своего обитания совершать такие резонансные преступления», — сказал Орский. Конфликтолог считает, что наиболее четкий ответ на все возникающие вопросы могли бы дать только бывшие сотрудники силовых структур.
Ранее СК объявил о раскрытии всех обстоятельств убийства Круга. Следователи установили, что 1 июля 2002 года Агеев вместе с соратником Дмитрием Веселовым проник в дом шансонье, чтобы украсть «антиквариат и ценности». Заказчик хотел впоследствии вернуть имущество Кругу, чтобы получать от него часть заработанных с гастролей денег. Однако план сорвался и музыканта застрелили.
В разговоре с «Национальной службой новостей» соавтор Круга Игорь Слуцкий заявил, что рад завершению расследования. По его словам, спустя 17 лет «истина стала известна».