Вице-спикер гордумы Екатеринбурга в борьбе за статусный пост проигрывает юному депутату

В гордуме Виктор Тестов показал себя эффективным управленцем Фото: Марина Молдавская © URA.RU

Виктор Тестов, вице-спикер гордумы Екатеринбурга, на редакционной премии «URA.RU» «Политик года» финишировал на последнем месте: его поддержали 87 человек, менее 1% опрошенных. У другого депутата гордумы, который претендует на статусный пост, Алексея Вихарева — 13 тысяч голосов (19%) и третье место в общем зачете.

На посту зампредседателя городской думы Тестов проявил себя грамотным управленцем: во время майских протестов в сквере оставался в стороне, взял контроль над обсуждением этой темы в гордуме и предотвратил развитие конфликта.

Всего на премию «Политик года-2019», которую вручает «URA.RU», номинированы 11 человек, оказавшихся в центре общественно-политических событий Свердловской области. Голосование завершится 26 сентября в 23:59. Три кандидата, набравшие наибольшее число голосов читателей, выйдут в финал премии, после чего экспертный совет, сформированный «URA.RU», назовет политика года.

В данный момент максимальное количество голосов также набирают вице-губернатор Сергей Бидонько (24,5 тысячи голосов, 35%) и мэр Екатеринбурга Александр Высокинский (14,5 тысяч, 21%).