Екатеринбурженка собирает 1 млн рублей для освобождения мужа в Таиланде

Екатерина с Виталием приехали в Таиланд из Екатеринбурга Фото: Екатерина Стариченко, facebook

Жительница Екатеринбурга Екатерина Стариченко-Веденяпина объявила сбор миллиона рублей, чтобы освободить из тюрьмы в Таиланде своего мужа. Вадим арестован полицейскими по подозрению в использовании фальшивых долларов.

Екатерина сообщила на своей странице в Сети, что «суд не разобрался и не отпустил Виталия, наоборот, ему добавили новую статью». Виталия обвиняют в том, что он в ночном баре пытался расплатиться банкнотой 50 долларов «банка приколов». По словам Екатерины, ее муж просто хотел подарить купюру одному из тайцев. Однако таиландские полицейские после задержания Веденяпина возбудили уже второе дело по статье «изготовление фальшивых денег». 28-летнему екатеринбуржцу грозит 10 лет тюрьмы.

Екатерина объявила о сборе денег в Сети. Собрав часть суммы, она пыталась внести залог за мужа. Но после возбуждения нового дела сумма залога возросла. В переводе на российские деньги это миллион рублей.