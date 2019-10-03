Минтруд предложил разрешить россиянам принимать только мелкие подарки на работе

Министерство труда РФ предложило частным компаниям разработать стандарты и кодексы поведения сотрудников, в том числе регламентировать получение ими подарков.
«Совсем запрещать сотрудникам получать презенты не стоит. Канцтовары, которые раздают на конференциях, вряд ли могут быть коррупционными выплатами, а в ряде стран подарки — неотъемлемая часть традиций гостеприимства, указывают авторы. Оптимальным может быть решение принимать презенты лишь от определенных категорий дарителей или же ограничить стоимость — как разовую, так и общую сумму на одного сотрудника в год», — пишет газета «Известия» со ссылкой на рекомендации Минтруда РФ по борьбе с коррупцией в организациях. Данный документ ведомство Максима Топилина уже разослало по российским частным компаниям.
По мнению чиновников, в некоторых случая фирмам даже стоит обязать своих декларировать все получаемые подарки. Кроме того, компаниям также рекомендовано обратить особое внимание на подарки от организации и представительские расходы сотрудников: их не должны использовать для подкупа властей или представителей других организаций.