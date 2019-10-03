Контракт с начальником ГУФСИН России по Пермскому краю Юрием Лымарем заключили на один год Фото: сайт УФСИН по Псковской области

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Контракт с новым начальником ГУФСИН России по Пермскому краю Юрием Лымарем заключили только на один год. Соответствующее распоряжение подписал президент страны Владимир Путин. Причина — пребывание на службе сверх установленного предельного возраста для его специального звания.

«Заключить контракт о прохождении службы в уголовно-исполнительной системе РФ сверх установленного предельного возраста сроком на один год с начальником ГУФСИН России по Пермскому краю полковником внутренней службы Лымарем Юрием Анатольевичем», — сказано в документе, который 3 октября подписал Путин.

По действующему закону, полковник внутренней службы может продолжать службу до достижения им 55 лет. Лымарь 1962 года рождения, поэтому мог уйти на пенсию уже в 2017 году. Если же сотрудник согласен продолжить службу, прошел аттестацию, имеет хорошие характеристики и состояние его здоровья позволяет это, то с ним может быть заключен новый контракт до достижения им 60 лет.

Для сотрудников, имеющих специальное звание «генерал-майор внутренней службы», предельный возраст пребывания на службе уже 60 лет. Соответственно, если Лымарь на новой должности получит очередное звание, то с ним может быть заключен новый контракт на более длительный срок.

«URA.RU» рассказывало, что указ о назначении Лымаря на должность начальника пермского ГУФСИН подписан 30 сентября. Известно, что Лымарь напрямую связан с соликамской колонией №9, в которой недавно произошел скандал, связанный с изнасилованием осужденного.