08 сентября 2019

Врио главы Забайкалья выиграл выборы с «чеченским результатом»

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Выборы губернатора Свердловской области. Екатеринбург, кабинки для голосования, выборы 2017
Забайкальцы выбрали главу краяФото: Александр Мамаев
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Единый день голосования 8 сентября 2019 года в России

В Забайкальском крае завершились выборы главы региона. По подсчетам избиркома, уверенную победу одержал временно исполняющий обязанности губернатора Александр Осипов.

Шедший на выборы как самовыдвиженец, Осипов, по предварительным данным, набрал 89,77% голосов. Представитель Российской партии пенсионеров за социальную справедливость Елена Краузе получила от избирателей 3,5% голосов, кандидат от «Патриотов России» Вячеслав Ушаков — 2,5%, а выдвинутая «Партией роста» Яна Шпак — 2%.

Осипов стал врио губернатора Забайкалья в конце октября 2018 года. Его предшественница Наталья Жданова подала в отставку по собственному желанию. Одна из главных причин ее ухода с должности главы региона стала сложная социально-экономическая ситуация в крае.

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