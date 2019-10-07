Две новые пермские думы выбрали председателей и глав объединенных территорий

Главы Березовки и Орды сохранили свои посты Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

На первом заседании новоизбранных дум Ординского и Березовского муниципальных округов депутаты выбрали председателей и глав территорий. Об этом «URA.RU» рассказали собеседники в представительных органах муниципалитетов.

«Председателем думы Березовского муниципального округа депутаты выбрали Виктора Патласова (13 — „за“ и 3 — „против“)», — сообщил представитель Березовской думы. Он уточнил, что исполняющим полномочия главы округа единогласно утвержден предыдущий глава района Игорь Чайкин.

Представитель думы Ординского муниципального округа сообщил «URA.RU», что предыдущий председатель представительного органа Михаил Шипулин сохранил свой пост, также в прежней должности остался и глава территории Александр Мелехин.

Избранные председатели победили на выборах 29 сентября, представляя партию «Единая Россия». В Березовском и Ординском муниципальных округах ее представители заняли подавляющее большинство мест. Еще в одной территории, где также в этот день проходили выборы — Александровском округе, единороссы проиграли. Ожидается, что там первое заседание думы пройдет 16 октября.