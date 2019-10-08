На эвакуацию из Турции ребенка неожиданно родившей уралочки не хватает денег

Челябинка и ее сын прилетят на родину обычным рейсом и в сопровождении врачей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Младенца челябинской туристки, которой пришлось экстренно сделать кесарево сечение на отдыхе в Турции, ожидают в Челябинске в ночь с 8 на 9 октября. Но до этого придется решить вопрос с выплатой оставшихся за лечение в местной клинике 700 тыс. рублей, рассказал «URA.RU» глава семьи Дмитрий Михайлов.

«В последних публикациях СМИ говорилось о сумме в 1,3 млн рублей в пересчете на наши деньги. Каждый день обходится примерно в 30 тысяч, поэтому цена выросла. Сейчас ведем переговоры о рассрочке или решении вопроса другим способом, — пояснил Михайлов. — Сбор средств объявлять не будем — за эти недели я столько наслушался и начитался о себе и жене, что просто не хочу это делать».

В конце августа туристка из Челябинска на седьмом месяце беременности улетела с мужем на отдых в Турцию. Из-за преждевременных родов и экстренно выполненного кесарева сечения ребенок провел в турецкой клинике почти полтора месяца. К моменту, когда счет за оплату медицинских услуг превысил 1,3 млн рублей, в помощь семье нашли средства губернатор Алексей Текслер, мэрия Челябинска и два южноуральских предприятия. В общей сложности это 700 тыс. рублей.

Сейчас маму и малыша ждут на родине. «Бригада наготове. По прилету их встретят реаниматологи областной детской больницы», — рассказали в пресс-службе минздрава.