По словам эксперта, парашютист допустил ошибку Фото: скриншот с видео

Последний прыжок фельдшера региональной поисково-спасательной базы из Екатеринбурга 35-летнего Михаила Прохорова сняли на видео. Запись прыжка передали в распоряжение «URA.RU».

«По видео понятно, что Прохоров совершил ошибку: неправильно отделился от вертолета, ушел во вращение», — пояснил «URA.RU» эксперт-парашютист.

По его словам, спасатель в прыжке провернулся спиной к потоку. «Стреньга вытяжного парашюта при вращении зацепилась за шею под подбородком. Он снял стреньгу с шеи, но она обвилась вокруг строп и заблокировала раскрытие основного парашюта. Открыл запасной парашют, но его стропы переплелись со стропами основного», — объяснил специалист.

Ранее «URA.RU» писало, что 7 октября при тренировочных прыжках в районе села Логиново погиб фельдшер региональной поисково-спасательной базы Михаил Прохоров. Ранее на счету спасателя было 34 прыжка, из них четыре он совершил в 2019 году. Прохоров прыгнул из вертолета Ми-8 с высоты 800 метров. Региональная поисково-спасательная база относится к министерству транспорта и базируется в аэропорту Кольцово. Спасатели работают в случае ЧП с авиатранспортом. В Уральском СУ на транспорте СК РФ по факту гибели парашютиста начали доследственную проверку.