На Урале неизвестный пытался убить женщину, гулявшую с коляской

Неизвестный напал на молодую мать
В городе Каменске-Уральском (Свердловская область) совершено нападение на молодую женщину, гулявшую с коляской. Нападение совершено возле кладбища, неподалеку от средней школы № 21.
«Поступило сообщение о том, что неизвестный мужчина напал на женщину, гулявшую с коляской, и начал ее душить. Его спугнули появившиеся прохожие. Место, где совершено нападение, глухое — за школой начинаются овраги, а дальше кладбище. Проводится проверка сообщения», — сообщил «URA.RU» источник в ОМВД Каменск-Уральского.