08 октября 2019

На Урале неизвестный пытался убить женщину, гулявшую с коляской

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Курган, женщина с коляской
Неизвестный напал на молодую матьФото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В городе Каменске-Уральском (Свердловская область) совершено нападение на молодую женщину, гулявшую с коляской. Нападение совершено возле кладбища, неподалеку от средней школы № 21.

«Поступило сообщение о том, что неизвестный мужчина напал на женщину, гулявшую с коляской, и начал ее душить. Его спугнули появившиеся прохожие. Место, где совершено нападение, глухое — за школой начинаются овраги, а дальше кладбище. Проводится проверка сообщения», — сообщил «URA.RU» источник в ОМВД Каменск-Уральского.

Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus
Загрузка...