09 октября 2019
08 октября 2019

В Челябинской области строят сеть вертолетных площадок. ФОТО

© Служба новостей «URA.RU»
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Новая вертолетная площадка открылась в КыштымеФото: пресс-служба минздрава Челябинской области
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Национальные проекты

В Кыштыме открыли вертолетную площадку для санитарной авиации. Она стала уже четвертой в территориях Челябинской области, после Миасса, Катав-Ивановска и Кунашака, сообщили «URA.RU» в пресс-службе регионального минздрава.

С мая 2019 года в области работает санавиация. Медицинские вертолеты базируются в Челябинске и Магнитогорске. Эта работа ведется в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

«С начала работы программы успешно эвакуированы 158 человек, в том числе 21 ребенок до 3 лет. Всех доставили в больницы Челябинска и Магнитогорска. Пациенты хорошо перенесли перелет и получили специализированную медпомощь в короткие сроки», — рассказал начальник отдела экстренной медпомощи и эвакуации минздрава области Александр Шамин.

Вертолет санитарной авиации. Медицина катастроф. Челябинск
Два вертолета появились в Челябинской области в рамках нацпроекта «Здоровье»
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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Здоровье Политика Общество
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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Ссылки по теме
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