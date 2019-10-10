Новая вертолетная площадка открылась в Кыштыме Фото: пресс-служба минздрава Челябинской области

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В Кыштыме открыли вертолетную площадку для санитарной авиации. Она стала уже четвертой в территориях Челябинской области, после Миасса, Катав-Ивановска и Кунашака, сообщили «URA.RU» в пресс-службе регионального минздрава.

С мая 2019 года в области работает санавиация. Медицинские вертолеты базируются в Челябинске и Магнитогорске. Эта работа ведется в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

«С начала работы программы успешно эвакуированы 158 человек, в том числе 21 ребенок до 3 лет. Всех доставили в больницы Челябинска и Магнитогорска. Пациенты хорошо перенесли перелет и получили специализированную медпомощь в короткие сроки», — рассказал начальник отдела экстренной медпомощи и эвакуации минздрава области Александр Шамин.