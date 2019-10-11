На обучение одного сотрудника мэрии Перми защите гостайны потратят 26 млн рублей

Чиновников мэрии Перми обучат защищать гостайну за 156 млн рублей Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Муниципальных служащих администрации города Перми обучат защите гостайны за 156 млн рублей. Им предстоит повысить квалификацию по соответствующей программе. Конкурс был размещен на сайте госзакупок, который проводила городская администрация.

«Сроки оказания услуг: согласованный сторонами срок в период с даты заключения контракта по 20 декабря 2019 года. Продолжительность обучения 72 аудиторных часа. Форма обучения очная, с отрывом от муниципальной службы. Режим занятий: не менее 8 аудиторных часов в день», — говорится в пояснительном документе.

Победителем конкурса признана автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «Учебный центр «ПРОМИНФОРМ». Она оказалась единственной, кто заявился на участие в конкурсе. Согласно техзаданию, исполнитель должен обучить защите гостайны шесть сотрудников пермской мэрии.

Ранее в Прикамье чиновника привлекли к уголовной ответственности за разглашение гостайны. Информация об этом была получена в ходе расследования уголовного дела о нарушениях закона при разработке мастер-плана Перми.