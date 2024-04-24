24 апреля 2024

В Пермском крае взлетели цены на услуги сотовой связи

© Служба новостей «URA.RU»
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Комитет по экономической политике. Курган, сотовый телефон, мониторы, телефонный разговор, заседание думы
В среднем пермяки платят 527 рублей в месяц за мобильную связь Фото:

В Пермском крае подорожали услуги сотовой связи. Цены с января по март 2024 года выросли на 11%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные опубликованы на сайте Росстата.

«Абонентская плата за пакет услуг сотовой связи, месяц в Пермском крае в первом квартале 2023 года — 477,22 рублей. В первом квартале 2024 года сумма увеличилась до 527,5 рублей», — сказано в исследовании.

Уточняется, что в приволжском федеральном округе это не самая высокая цена. В Пензенской, Нижегородской и Саратовской областях сотовая связь стоит дороже. В среднем за услуги мобильных операторов здесь придется платить 566, 556 и 530 рублей соответственно.

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В Пермском крае подорожали услуги сотовой связи. Цены с января по март 2024 года выросли на 11%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные опубликованы на сайте Росстата. «Абонентская плата за пакет услуг сотовой связи, месяц в Пермском крае в первом квартале 2023 года — 477,22 рублей. В первом квартале 2024 года сумма увеличилась до 527,5 рублей», — сказано в исследовании. Уточняется, что в приволжском федеральном округе это не самая высокая цена. В Пензенской, Нижегородской и Саратовской областях сотовая связь стоит дороже. В среднем за услуги мобильных операторов здесь придется платить 566, 556 и 530 рублей соответственно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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