27-летняя пермячка организовала подпольное казино в городе нефтяников. Видео

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Казино проработало четыре месяца Фото:

В Чернушке силовики задержали 27-летнюю жительницу, которая организовала подпольное казино в нежилом помещении города. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Пермскому краю. Чернушка является одним из опорных городов «Лукойла» в Прикамье, здесь добывают нефть.

«Следователем Чернушинского межрайонного следственного отдела следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю 27-летней местной жительнице предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр). В настоящее время в отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.

Казино работало с декабря 2023 года по апрель 2024 года. Пермячка работала в группе лиц и по предварительному сговору. Оборудование, установленное в подпольном казино, изъято.

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В Чернушке силовики задержали 27-летнюю жительницу, которая организовала подпольное казино в нежилом помещении города. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Пермскому краю. Чернушка является одним из опорных городов «Лукойла» в Прикамье, здесь добывают нефть. «Следователем Чернушинского межрайонного следственного отдела следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю 27-летней местной жительнице предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр). В настоящее время в отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении. Казино работало с декабря 2023 года по апрель 2024 года. Пермячка работала в группе лиц и по предварительному сговору. Оборудование, установленное в подпольном казино, изъято.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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