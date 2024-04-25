27-летняя пермячка организовала подпольное казино в городе нефтяников. Видео

25 апреля 2024 в 15:20 Размер текста - 17 +

Казино проработало четыре месяца Фото: Анна Майорова © URA.RU В Чернушке силовики задержали 27-летнюю жительницу, которая организовала подпольное казино в нежилом помещении города. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Пермскому краю. Чернушка является одним из опорных городов «Лукойла» в Прикамье, здесь добывают нефть. «Следователем Чернушинского межрайонного следственного отдела следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю 27-летней местной жительнице предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр). В настоящее время в отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении. Казино работало с декабря 2023 года по апрель 2024 года. Пермячка работала в группе лиц и по предварительному сговору. Оборудование, установленное в подпольном казино, изъято. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Чернушке силовики задержали 27-летнюю жительницу, которая организовала подпольное казино в нежилом помещении города. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Пермскому краю. Чернушка является одним из опорных городов «Лукойла» в Прикамье, здесь добывают нефть. «Следователем Чернушинского межрайонного следственного отдела следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю 27-летней местной жительнице предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр). В настоящее время в отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении. Казино работало с декабря 2023 года по апрель 2024 года. Пермячка работала в группе лиц и по предварительному сговору. Оборудование, установленное в подпольном казино, изъято.