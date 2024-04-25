В Перми иномарка сбила на пешеходном переходе двух детей

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Обзорная по городу. Пермь , реанимация, скорая
Пострадавшие доставлены в медицинское учреждение Фото:

В Кировском районе Перми 25 апреля произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали дети. Несовершеннолетние были сбиты иномаркой в тот момент, когда переходили дорогу по пешеходному переходу. Информация о происшествии появилась в нескольких пермских telegram-каналов, в полиции ее подтвердили.

«ДТП произошло в районе дома № 113 на улице Маршала Рыбалко. Водитель микроавтобуса „Форд Транзит“ наехал на двух несовершеннолетних пешеходов. Дети переходили дорогу по пешеходному переходу», — пишет perm.aif.ru со ссылкой на УМВД России по Перми.

В ведомстве уточнили, что пострадавшие доставлены в медучреждение. По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства произошедшего устанавливается.

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В Кировском районе Перми 25 апреля произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали дети. Несовершеннолетние были сбиты иномаркой в тот момент, когда переходили дорогу по пешеходному переходу. Информация о происшествии появилась в нескольких пермских telegram-каналов, в полиции ее подтвердили. «ДТП произошло в районе дома № 113 на улице Маршала Рыбалко. Водитель микроавтобуса „Форд Транзит“ наехал на двух несовершеннолетних пешеходов. Дети переходили дорогу по пешеходному переходу», — пишет perm.aif.ru со ссылкой на УМВД России по Перми. В ведомстве уточнили, что пострадавшие доставлены в медучреждение. По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства произошедшего устанавливается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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