В Перми иномарка сбила на пешеходном переходе двух детей

В Кировском районе Перми 25 апреля произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали дети. Несовершеннолетние были сбиты иномаркой в тот момент, когда переходили дорогу по пешеходному переходу. Информация о происшествии появилась в нескольких пермских telegram-каналов, в полиции ее подтвердили.
«ДТП произошло в районе дома № 113 на улице Маршала Рыбалко. Водитель микроавтобуса „Форд Транзит“ наехал на двух несовершеннолетних пешеходов. Дети переходили дорогу по пешеходному переходу», — пишет perm.aif.ru со ссылкой на УМВД России по Перми.
В ведомстве уточнили, что пострадавшие доставлены в медучреждение. По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства произошедшего устанавливается.
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В Кировском районе Перми 25 апреля произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали дети. Несовершеннолетние были сбиты иномаркой в тот момент, когда переходили дорогу по пешеходному переходу. Информация о происшествии появилась в нескольких пермских telegram-каналов, в полиции ее подтвердили. «ДТП произошло в районе дома № 113 на улице Маршала Рыбалко. Водитель микроавтобуса „Форд Транзит“ наехал на двух несовершеннолетних пешеходов. Дети переходили дорогу по пешеходному переходу», — пишет perm.aif.ru со ссылкой на УМВД России по Перми. В ведомстве уточнили, что пострадавшие доставлены в медучреждение. По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства произошедшего устанавливается.