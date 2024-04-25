В Перми иномарка сбила на пешеходном переходе двух детей

25 апреля 2024 в 18:05 Размер текста - 17 +

Пострадавшие доставлены в медицинское учреждение Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В Кировском районе Перми 25 апреля произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали дети. Несовершеннолетние были сбиты иномаркой в тот момент, когда переходили дорогу по пешеходному переходу. Информация о происшествии появилась в нескольких пермских telegram-каналов, в полиции ее подтвердили. «ДТП произошло в районе дома № 113 на улице Маршала Рыбалко. Водитель микроавтобуса „Форд Транзит“ наехал на двух несовершеннолетних пешеходов. Дети переходили дорогу по пешеходному переходу», — пишет perm.aif.ru со ссылкой на УМВД России по Перми. В ведомстве уточнили, что пострадавшие доставлены в медучреждение. По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства произошедшего устанавливается. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Кировском районе Перми 25 апреля произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали дети. Несовершеннолетние были сбиты иномаркой в тот момент, когда переходили дорогу по пешеходному переходу. Информация о происшествии появилась в нескольких пермских telegram-каналов, в полиции ее подтвердили. «ДТП произошло в районе дома № 113 на улице Маршала Рыбалко. Водитель микроавтобуса „Форд Транзит“ наехал на двух несовершеннолетних пешеходов. Дети переходили дорогу по пешеходному переходу», — пишет perm.aif.ru со ссылкой на УМВД России по Перми. В ведомстве уточнили, что пострадавшие доставлены в медучреждение. По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства произошедшего устанавливается.