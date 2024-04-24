24 апреля 2024

Пермяков предупредили о тумане

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Смог в мкр Солнечный и работа МЧС России на горящем торфяннике. Екатеринбург, задымление, смог, плохая видимость, туман, дым в городе, загрязнение воздуха
В территориях региона ожидается туман Фото:

На территории Пермского края ожидается неблагоприятное метеорологическое явление в виде тумана. Об этом пермяков предупредили в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю.

«По данным ЦГМС, в ночь на 26 апреля в отдельных районах Пермского края прогнозируется туман. Будьте внимательны и осторожны», — сообщили в МЧС.

Водителям рекомендуется соблюдать скоростной режим на дорогах. Также следует избегать резких маневров и торможений. О случившихся непредвиденных ситуациях пермяки могут сообщить по номеру «112».

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На территории Пермского края ожидается неблагоприятное метеорологическое явление в виде тумана. Об этом пермяков предупредили в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю. «По данным ЦГМС, в ночь на 26 апреля в отдельных районах Пермского края прогнозируется туман. Будьте внимательны и осторожны», — сообщили в МЧС. Водителям рекомендуется соблюдать скоростной режим на дорогах. Также следует избегать резких маневров и торможений. О случившихся непредвиденных ситуациях пермяки могут сообщить по номеру «112».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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