Пермяков предупредили о тумане

В территориях региона ожидается туман
На территории Пермского края ожидается неблагоприятное метеорологическое явление в виде тумана. Об этом пермяков предупредили в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю.
«По данным ЦГМС, в ночь на 26 апреля в отдельных районах Пермского края прогнозируется туман. Будьте внимательны и осторожны», — сообщили в МЧС.
Водителям рекомендуется соблюдать скоростной режим на дорогах. Также следует избегать резких маневров и торможений. О случившихся непредвиденных ситуациях пермяки могут сообщить по номеру «112».
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