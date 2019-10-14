Последней жительнице дома, который сносят из-за филармонии, поставили ультиматум

Последняя жительница дома продолжает сопротивляться властям Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Скандал вокруг строительства новой филармонии в Екатеринбурге

Последняя жительница дома в Екатеринбурге на улице Карла Либкнехта, 40 (здание должны снести из-за строительства нового зала филармонии) Елена Шелкова получила предупреждение. Женщине в дверь сунули письмо от гендиректора «Центра развития социально-культурных инициатив Свердловской области» Игоря Дубровина с предложением решить вопрос о продаже квартиры до 31 октября. В письме также предложено передать право на управление домом некоему Борису Львову и доверить ему обследовать дом на предмет соответствия эксплуатационным требованиям.

«Это наглость. Дом уже обследовали специалисты московского НИИ МЧС, причем по заказу филармонии. Они выяснили, что здание находится в хорошем состоянии. Кроме того, прокуратура предостерегла [директора филармонии Александра] Колотурского о недопустимости нарушений закона при покупке квартир», — заявила «URA.RU» Елена Шелкова.

Елена Шелкова не собирается сдаваться и отказывается вступать в переговоры о продаже квартиры Фото: Анна Майорова © URA.RU

Женщина пока живет в доме не одна. Четыре квартиры занимают работники филармонии. В двух есть бывшие владельцы, которые уже продали квартиры, но еще не съехали. «Вода, электричество, отопление — все работает. Живу в доме, никуда переезжать не собираюсь, в переговоры вступать не буду», — добавила Елена Шелкова.

Ранее «URA.RU» сообщало, что на месте «сталинки» 1959 года постройки власти намерены возвести новый зал филармонии по проекту известного бюро Захи Хадида на 2800 мест. С этой целью филармония выкупила квартиры в доме. Сначала жители были против, устраивали акции протеста, но постепенно удалось уговорить всех, кроме Шелковой. Дозвониться до Игоря Дубровина редакции не удалось, так как его телефон недоступен.