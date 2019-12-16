Пермяк год живет в машине из-за ошибки чиновников

Житель Пермского края не может добиться сертификата на переселение Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Бывший житель поселка Усть-Коса (Пермский край) Алексей Юркин год живет в машине из-за ошибки чиновников. Пермяк рассказал «URA.RU», что не может добиться от местной администрации сертификата на переселение. Три года назад, после очередного паводка, краевые власти решили переселить всех жителей поселка в соседний райцентр, село Коса. Юркина, работавшего в то время вахтовым методом, в список переселенцев не включили.

«Всем жителям села выдавали жилищные сертификаты, исходя из расчета 29 тысяч рублей за квадратный метр жилой площади. Я в то время работал вахтовиком, поэтому для меня в порядке вещей было по полгода дома не бывать. Когда вернулся, попросил администрацию оформить документы на переселение, но мне отказали, якобы из-за того, что я в поселке не проживаю. Теперь уже год живу в машине. Конечно, не постоянно, но заработки небольшие, а снимать жилье дорого. К тому же нужно оплачивать аренду автомобиля», — пояснил Юркин, уточнив, что сейчас работает в Перми таксистом.

Пермяк также рассказал, что добивается выплаты компенсации на переселение в суде, но районный, краевой и Челябинский апелляционный суд в удовлетворении иска ему отказали. Теперь он намерен обратиться в Верховный суд. Получить комментарий администрации Косинского района на момент опубликования новости не удалось. «URA.RU» направило письменный запрос с просьбой прокомментировать данную ситуацию.

В министерстве территориального развития Прикамья ранее сообщали, что «реализация проекта по переселению жителей Усть-Косы подходит к завершению». «В бюджете Пермского края на эти цели в 2018—2019 годах предусмотрено 66,26 млн рублей, планируется переселить 51 семью. На сегодняшний день 49 семей уже приобрели жилье, оставшиеся две семьи еще подбирают жилые помещения», — уточнили в министерстве.