В Екатеринбурге назначен второй за неделю новый начальник полиции

Андрей Швыдченко будет возглавлять УМВД до появления постоянного начальника Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в силовых ведомствах

В Екатеринбурге назначен новый врио начальника УМВД по Екатеринбургу полковник Андрей Швыдченко. До этого дня Швыдченко занимал должность заместителя начальника управления.

«Действительно, с сегодняшнего дня обязанности начальника исполняет Андрей Швыдченко. О том, кто станет постоянным руководителем ведомства, я сообщу после того, как решение примет начальник областного главка генерал Мешков», — сообщил «URA.RU» Валерий Горелых, начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области.

Ранее «URA.RU» сообщало о том, что из УМВД Екатеринбурга увольняется начальник ведомства полковник Сергей Кулагин. Он ушел в отпуск, который продлится до конца января, а после этого уже не выйдет на службу. Врио начальника был назначен его заместитель подполковник Николай Почаевец. Однако он недолго возглавлял управление, уже сегодня стало известно, что его сменил Швыдченко. Также «URA.RU» сообщало, что уволился начальник штаба городского УМВД полковник Андрей Гвоздиков.