Каждый четвертый житель мегаполисов не доверяет соседям

Жители городов-миллионников более закрыты по отношению к соседям Фото: Анна Майорова © URA.RU

Жители крупных российских городов не склонны доверять соседям. Это выяснилось в ходе опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Среди постоянных жителей многоквартирных домов не доверяет соседям примерно 18%, а среди тех, кто снимает квартиры, около трети — 28%. «Выше доля жильцов многоквартирных домов, не доверяющих своим соседям, среди жителей городов-миллионников (25%)», — пишет ТАСС.

При этом, ВЦИОМ выяснил, что примерно 79% жителей России не испытывают к соседям никаких подозрений. 46% постоянно проживающих в домах заявили, что знают всех своих соседей, а 36% знают только небольшую часть либо не знают совсем никого. Среди тех, кто снимает жилье, процент «незнающих» выше — 58%.

Авторы исследования также выяснили, сколько россиян за последний год здоровались с соседями — таких оказалось 86%. При этом 31% опрошенных не общались с соседями на бытовые темы, 43% не решали совместно общедомовые проблемы, а 34%, напротив, проводили время вместе с соседями.

Многие россияне, живущие в многоквартирных домах, помогают своим соседям — таких оказалось 62%. Люди обращаются друг к другу за помощью по ремонту (12%), моральной поддержкой, а также с просьбами о материальной помощи (8%). Некоторые по просьбе соседей даже ходят в магазин, сидят с детьми, присматривают за питомцами или помогают донести тяжести.

Федеральный опрос «ВЦИОМ Спутник» проводился 7 декабря среди совершеннолетних жителей России. Исследование проводили среди 1,6 тысячи человек с помощью телефонного обзвона. Вероятность того, что данные ошибочны равна примерно 95%, при этом отклонение от реальных показателей не составляет более 2,5%.