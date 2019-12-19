В отношении руководства мэрии Перми УФАС предлагает возбудить уголовное дело

Руководитель Пермского УФАС Александр Плаксин попросил регионального прокурора оценить действия сотрудников мэрии Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Пермские антимонопольщики предлагают привлечь к уголовной ответственности руководство департамента экономики и промышленной политики (ДЭПП) администрации Перми. Об этом «URA.RU» рассказали в УФАС России по Пермскому краю, пояснив, что речь идет о воспрепятствовании предпринимательской деятельности.

«Пермское УФАС России просит Вас (прокурора Пермcкого края Андрея Юмшанова, — прим. редакции) оценить действия должностных лиц ДЭПП на наличие состава преступления, предусмотренного статьей 169 УК РФ», — сказано в письме, которое антимонопольщики 9 декабря направили в прокуратуру Пермского края.

В УФАС рассказали «URA.RU», что провели проверку по заявлению предпринимателя, с которым незаконно расторгли договор аренды на земельный участок, где располагался торговый объект и нашли нарушение антимонопольного закона. После этого департаменту было выдано предписание об устранении нарушений. Отмечается, что спор между предпринимателем и мэрией начался еще в 2017 году. В результате этого бюджет недополучал необходимые налоговые отчисления, а бизнес оказался под угрозой закрытия.

Арбитражный суд признал незаконным решение расторгнуть договор с предпринимателем и в мэрии с этим согласились, — сообщили «URA.RU» в пресс-службе администрации Перми. «Департамент не согласен с предписанием УФАС о нарушении антимонопольного законодательства, в связи с чем предписание в настоящее время обжалуется в Арбитражном суде», — пояснили в мэрии.